Хуг прокоментував можливість запровадження збройної місії ОБСЄ на Донбасі

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Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг

У Спеціальній моніторинговій місії кивають в бік Постійної ради ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Олександр Хуг заявляє, що рішення про розгортання збройної місії організації на Донбасі має приймати Постійна рада ОБСЄ.

Про це Хуг сказав під час прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чи не розглядають в ОБСЄ питання щодо розміщення на сході України збройної місії у зв’язку з підривом патруля СММ, повідомляє «Уніан».

«На ухвалення таких рішень має повноваження Постійна ради ОБСЄ, яка може або змінити наш мандат або створити іншу місію», - заявив він.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.