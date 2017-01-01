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    Хуг здійснить ряд патрулів у Маріупольському районі

    • Сьогодні, 03:19
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    Хуг відвідає Маріупольський державний університет і школу у смт. Талаківка та здійснить ряд патрулів у районі

    Сьогодні перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг відвідає Маріуполь з робочим візитом.

    Про це розповіла асистент відділу по роботі з пресою та публічною інформацією СММ Марія Алексевич.

    «19 січня Перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг перебуватиме з робочим візитом у Маріуполі. Він відвідає Маріупольський державний університет і школу у смт. Талаківка та здійснить ряд патрулів у районі. Крім того, планується проведення прес-конференції в Маріуполі», – сказала вона.

    Відзначено, що прес-конференція відбудеться на завершення візиту Хуга в готелі «Reikartz».

    У прес-службі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ запросили журналістів до висвітлення цих заходів. При цьому там попередили, що «СММ ОБСЄ не надає транспорт і не відповідає за безпеку та доступ журналістів до місця роботи». 

    Джерело: Укрінформ

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