Хулігани у Дніпрі обстріляли громадський транспорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Восени у Дніпрі вже мали місце аналогічні випадки: у вечірній час в центрі міста невідомі обстрілювали тролейбуси і трамваї

У Дніпрі невідомі стріляли по громадському транспорту. Про це повідомили працівники патрульної поліції.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про стрільбу по трамваю. Водій почув, як розбилось скло в транспорті та звернувся до поліції.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили розбиті вікна в трамваї, схожі на пошкодження від пострілів.

Справою займаються слідчі.

Нагадаємо, це не перший випадок стрілянини по громадському транспорту у Дніпрі за останні декілька місяців.