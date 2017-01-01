Хулігани у Дніпрі обстріляли громадський транспорт
- Сьогодні, 09:35
-
Розсилка
Восени у Дніпрі вже мали місце аналогічні випадки: у вечірній час в центрі міста невідомі обстрілювали тролейбуси і трамваї
У Дніпрі невідомі стріляли по громадському транспорту. Про це повідомили працівники патрульної поліції.
Правоохоронцям надійшло повідомлення про стрільбу по трамваю. Водій почув, як розбилось скло в транспорті та звернувся до поліції.
Прибувши на місце, правоохоронці виявили розбиті вікна в трамваї, схожі на пошкодження від пострілів.
Справою займаються слідчі.
Нагадаємо, це не перший випадок стрілянини по громадському транспорту у Дніпрі за останні декілька місяців.