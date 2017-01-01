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    Хулігани у Дніпрі обстріляли громадський транспорт

    • Сьогодні, 09:35
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    Восени у Дніпрі вже мали місце аналогічні випадки: у вечірній час в центрі міста невідомі обстрілювали тролейбуси і трамваї

    У Дніпрі невідомі стріляли по громадському транспорту. Про це повідомили працівники патрульної поліції.

    Правоохоронцям надійшло повідомлення про стрільбу по трамваю. Водій почув, як розбилось скло в транспорті та звернувся до поліції.

    Прибувши на місце, правоохоронці виявили розбиті вікна в трамваї, схожі на пошкодження від пострілів.

    Справою займаються слідчі.

    Нагадаємо, це не перший випадок стрілянини по громадському транспорту у Дніпрі за останні декілька місяців.

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    Хулігани у Дніпрі обстріляли громадський транспорт
    Хулігани у Дніпрі обстріляли громадський транспорт
    Хулігани у Дніпрі обстріляли громадський транспорт

     

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