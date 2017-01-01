Human Rights відзначила позитивні тренди у правозахисті в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Human Rights Watch вважає, що ще одним позитивним моментом в Україні є «певні дії влади України для того, щоб продовжувати захищати права ЛГБТ-співтовариства»

Human Rights Watch відзначила декілька позитивних трендів з правами людини в Україні в 2016 році.

Про це в четвер під час презентації щорічної всесвітньої доповіді HRW про ситуацію з правами людей заявила представник організації в Україні Таня Купер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо України я хочу спочатку назвати кілька позитивних трендів, які ми помітили за минулий рік. Це насамперед те, що відбувається певний процес у проведенні судів за кримінальними справами і забезпеченні відповідальності за ті злочини, які були скоєні урядовими силами проти учасників Майдану в 2014 році», - сказала вона.

Зокрема, Купер зазначила, що, наприклад, в червні минулого року 4 співробітникам спецпідрозділу «Беркут» було висунуто обвинувачення у вбивстві трьох людей і пораненні 35 демонстрантів, і це «тільки один крок на шляху до повного розслідування тих злочинів, які були скоєні».

Крім того, за її словами, суди, які йдуть у справах відносно батальйонов «Айдар» і «Торнадо», також «мають тривати». «Це, звичайно ж, позитивні дії української влади в цьому напрямі», - сказала вона.

Купер підкреслила, що ще одним позитивним моментом торік стало виправдання апеляційною інстанцією журналіста і блогера Руслана Коцаби, який обвинувачувався в державній зраді за те, що публічно закликав ігнорувати мобілізацію.

«Журналісти не мають бути засуджені і покарані за те, що вони роблять свою роботу і мирно висловлюють свою думку», - додала вона.

Водночас, за словами Купер, Human Rights Watch вважає, що ще одним позитивним моментом в Україні є «певні дії влади України для того, щоб продовжувати захищати права ЛГБТ-співтовариства».

«Ми помітили, що з 2014 року практично уряд зробив кілька позитивних кроків і положень відносно захисту прав ЛГБТ-спітовариства і також продовжує дії із захисту прав цього співтовариства по сьогоднішній момент. Можна навести приклад - прайд в Києві торік», - зазначила вона.