Human Rights Watch: У Києві націоналісти погрожували погромами ліванському Linas Сafe

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Близько 50 активістів прийшли до ресторану та вимагали звільнити приміщення

Учасники громадської організації «Націонал-патріотичний рух України» на чолі із активістом Михайлом Ковальчуком погрожували власникам ресторану ліванської та східної кухні Linas Сafe на Бесарабській площі та вимагали звільнити приміщення.

Про це йдеться на сайті правозахисників Human Rights Watch.

Зазначається, що близько 50 активістів прийшли до ресторану та вимагали звільнити приміщення, зокрема, через невикористання персоналом української мови під час обслуговування.

У Facebook учасники інциденту розмістили відео того, що відбувалось в ресторані.