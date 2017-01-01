Human Rights Watch закликає бойовиків звільнити українського вченого Козловського

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Ігор Козловський

Правозахисники наполягають, що вченого утримували за гратами суто за його політичні погляди

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає бойовиків негайно звільнити вченого Ігоря Козловського, якого раніше «військовий трибунал «ДНР» засудив до майже трьох років ув’язнення.

Про це йдеться в заяві HRW, повідомляє «Радіо Свобода».

«Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований», – заявила представник організації Таня Купер. Вона наголосила, що Козловського утримували за гратами суто за його політичні погляди.

У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.

«За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя у регіоні у Козловського було мало шансів на справедливий суд», – зазначила Купер.

«Вся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозицію до дій сепаратистів», – додають у HRW.

Нагадаємо, Служба безпеки України розробляє план звільнення українського вченого.

Українського вченого Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську раніше порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включала його до списків на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».

2 травня так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до майже трьох років позбавлення волі.

Ігор Козловський - автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у ВНЗ Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.