Хурделиця зіпсувала різдвяні свята у США

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Fox news U.S.

Крім наслідків у Північній Дакоті зимовий шторм також викликав масові перебої з електропостачанням у Південній Дакоті, Небрасці і західній Айові.

Через різдвяні шторми у чотирьох штатах США зупинилося транспортне сполучення. Рух паралізований у штатах Північна й Південна Дакота, Небраска і Айова в центрі та на півночі США. Про це інформує телеканал Fox News

«Складні зимові погодні умови призвели до зупинення міжнародного аеропорту Мінот, який, за прогнозами, не працюватиме до ранку вівторка», – інформує телеканал.

На летовищах поблизу населених пунктів Фарго і Бісмарк у цьому штаті також скасовані всі рейси. Департамент транспорту Північної Дакоти в неділю закрив більшу ділянку майже 400-кілометрової федеральної автостради I-94. Крім того, повідомляється про припинення руху по інших автомобільних дорогах.

Крім наслідків у Північній Дакоті зимовий шторм також викликав масові перебої з електропостачанням у Південній Дакоті, Небрасці і західній Айові.

«Асоціація компаній-електропостачальників у Південній Дакоті заявила, що зранку понеділка подача електроструму припинилася для понад 12 тис. клієнтів. У Небрасці поривчастий вітер швидкістю до 70 миль/год (понад 110 км/год.) став причиною сотень перебоїв у подачі електроенергії до центральної і східної частини штат», – йдеться в повідомленні.

Влада штатів продовжує застосовувати заходи щодо ліквідації наслідків зимової стихії з метою відновлення належного функціонування інфраструктури.