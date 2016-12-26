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    Хурделиця зіпсувала різдвяні свята у США

    • Вчора, 07:16
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    Fox news U.S.

    Крім наслідків у Північній Дакоті зимовий шторм також викликав масові перебої з електропостачанням у Південній Дакоті, Небрасці і західній Айові.

    Через різдвяні шторми у чотирьох штатах США зупинилося транспортне сполучення. Рух паралізований у штатах Північна й Південна Дакота, Небраска і Айова в центрі та на півночі США. Про це інформує телеканал Fox News.
    «Складні зимові погодні умови призвели до зупинення міжнародного аеропорту Мінот, який, за прогнозами, не працюватиме до ранку вівторка», – інформує телеканал.
    На летовищах поблизу населених пунктів Фарго і Бісмарк у цьому штаті також скасовані всі рейси. Департамент транспорту Північної Дакоти в неділю закрив більшу ділянку майже 400-кілометрової федеральної автостради I-94. Крім того, повідомляється про припинення руху по інших автомобільних дорогах.
    Крім наслідків у Північній Дакоті зимовий шторм також викликав масові перебої з електропостачанням у Південній Дакоті, Небрасці і західній Айові.
    «Асоціація компаній-електропостачальників у Південній Дакоті заявила, що зранку понеділка подача електроструму припинилася для понад 12 тис. клієнтів. У Небрасці поривчастий вітер швидкістю до 70 миль/год (понад 110 км/год.) став причиною сотень перебоїв у подачі електроенергії до центральної і східної частини штат», – йдеться в повідомленні.
    Влада штатів продовжує застосовувати заходи щодо ліквідації наслідків зимової стихії з метою відновлення належного функціонування інфраструктури.
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