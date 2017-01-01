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    Х'ю Лорі отримав премію «Золотий глобус»

    • Сьогодні, 05:38
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    Премію за кращий міні-серіал отримав «Народ проти О.Джея Сімпсона: американська історія злочинів»

    Актор Х'ю Лорі був визнаний кращим актором другого плану за свою роль в серіалі «Нічний адміністратор» на церемонії вручення нагород «Золотий глобус», передає NBC.

    Також повідомляється, що найкращим комедійним серіалом була визнана «Атланта», випередивши серіали «Віце-президент», «Очевидне», «Моцарт з Джунглів» і «Чорнуватий».

    Премію за кращий міні-серіал отримав «Народ проти О.Джея Сімпсона: американська історія злочинів».

    У Лос-Анджелесі почалася 74-я церемонія вручення нагород кінотелевізійної премії «Золотий глобус».

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