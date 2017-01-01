Х'ю Лорі отримав премію «Золотий глобус»
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Премію за кращий міні-серіал отримав «Народ проти О.Джея Сімпсона: американська історія злочинів»
Актор Х'ю Лорі був визнаний кращим актором другого плану за свою роль в серіалі «Нічний адміністратор» на церемонії вручення нагород «Золотий глобус», передає NBC.
Congrats to @NightManagerAMC's @hughlaurie on his #GoldenGlobes win! pic.twitter.com/ZcWHFhvqs7— NBC (@nbc) 9 января 2017 г.
Також повідомляється, що найкращим комедійним серіалом була визнана «Атланта», випередивши серіали «Віце-президент», «Очевидне», «Моцарт з Джунглів» і «Чорнуватий».
Премію за кращий міні-серіал отримав «Народ проти О.Джея Сімпсона: американська історія злочинів».
У Лос-Анджелесі почалася 74-я церемонія вручення нагород кінотелевізійної премії «Золотий глобус».