І демократи і республіканці в США будуть раді відставці Трампа, - російський політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У американців є підстави сумніватися в тому, що сім’я Трампа не використовуватимуть становище батька для своїх бізнес-інтересів

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, дослідник путінського режиму, російський політолог Лілія Шевцова в інтерв’ю «Главкому» зпяавила, що новообраний президент США може повторити долю Ніксона і піти у відставку під тягарем компроматів і негативної преси.

«Трамп – перший президент, який приходить до овального кабінету з таким низьким рейтингом. До речі, він прекрасно розуміє, що він заручився підтримкою виборщиків, але Гілларі отримала на 3 мільйони голосів більше. Тому Трамп має дуже сумнівну легітимацію. Окрім того, він ще до моменту своєї інавгурації «зумів» отримати несхвалення тріади: американської розвідки, шоу-бізнесу та ЗМІ (New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Boston Globe тощо). Мати ворогами ці три сили – це самогубство», - зазначила Шевчова.

Окрім того є ще два фактора, які підточують його легітимацію, вважає експерт.

«Насамперед це конфлікт інтересів політичного лідера і бізнесмена. Він не усунув цей конфлікт. У американців є підстави сумніватися в тому, що сім’я Трампа в особі його синів, доньки Іванки не використовуватимуть становище батька для своїх бізнес-інтересів», - додала політолог.

Вона вважає, що є серйозні підозри в тому, що Трамп здобув свою перемогу в якійсь мірі завдячуючи втручанню Росії. І цих двох факторів достатньо для того, щоби отримати аргументи для імпічменту.

«На сторінках американських газет імпічмент, зрада – дуже популярні слова, - підкреслила Шевцова. - Нагадаю, що до імпічменту Ніксона привели розслідування журналістів і позиція розвідки, яка його також не злюбила. Думаю, що не тільки демократи, а й республіканці будуть раді, якщо президентом стане віце-президент Майк Пенс, який вважається дуже обережний, зваженим, прагматичним і обачним політиком (за Конституцією США, у разі відставки/імпічменту глави держави, його обов’язки переходять віце-президенту)».