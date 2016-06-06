ІДІЛ перерізав важливу транспортну артерію між Мосулом і Багдадом

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Іракська армія зазнала нової поразки

Іракська армія та її союзники, які ведуть бій за місто Мосул з терористичним угрупованням «Ісламська держава», зазнали нової поразки. У понеділок, 2 січня, бойовикам-ісламістам вдалося перерізати важливу транспортну артерію між Мосулом і Багдадом. Про це повідомляє DW.

Джихадисти атакували військові казарми в місті Байджі, розташованому приблизно за 150 км від Багдада на трасі в бік Мосула, убивши при цьому чотирьох військовослужбовців. Крім того, загинуло 16 ополченців, які підтримують армію Іраку в битві за Мосул, як свідчать джерела у військовому командуванні.

Нагадаємо, того ж дня терорист-смертник – прихильник ІДІЛ – здійснив підрив начиненого вибухівкою автомобіля на жвавому перехресті в населеному шиїтами районі Багдада Мадінат-ес-Садр (Садр-сіті). Внаслідок теракту загинуло не менше 32 осіб. Напередодні внаслідок трьох терактів поспіль у Багдаді загинуло ще 29 осіб.

Раніше повідомлялося, що іракська армія здійснює новий наступ у спробі взяти контроль над Мосулом. Урядові війська увійшли до низки східних районів міста. За два місяці операції іракської армії за підтримки ополченців і військово-повітряних сил міжнародної антитерористичної коаліції вдалося звільнити від бойовиків «Ісламської держави» приблизно чверть міської території.

Мосул – останнє велике місто в Іраку, що залишилося під контролем джихадистів з 2014 року. В операції зі звільнення Мосула задіяно близько 100 тисяч осіб.