Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам у Вашингтоні

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Журналіст Павло Шеремет

До меморіалу у Музеї новин внесено 2305 представників ЗМІ з усього світу

Ім'я Павла Шеремета внесено у Меморіал журналістам у Музеї новин «Newseum» у Вашингтоні.

Про це йдеться у повідомленні Newseum від 5 червня.

Шеремета внесено у меморіал як журналіста «Української правди» і «Радио Вести».

До меморіалу також внесено імена ще 13 представників ЗМІ, які загинули у 2016 році: один з них загинув в Афганістані, 4 - у Сирії, двоє в Іраку, а також у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці та Індії.

«Минулоріч журналісти зіткнулися з безпрецедентною небезпекою, оскільки часто прагнули повідомляти новини у країнах, де свобода преси перебуває під загрозою або де її не існує. Журналісти, імена яких внесено до Меморіалу, склали життя у зусиллях служити суспільству. Багато хто з журналістів продовжує працювати після того, як зазнав нападу або стикнувся із погрозами смерті», - зазначив виконавчий директор Інституту соціокультурного різноманіття при Інституті Музею новин Джин Полісінскі.

Станом на 5 червня до меморіалу у Музеї новин внесено 2305 представників ЗМІ з усього світу.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.