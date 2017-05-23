Ім’я Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у США

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Павло Шеремет

Ім'я Шеремета додадуть до списку журналістів, які загинули при виконанні професійного обов'язку

Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Музеї новин у Вашингтоні – Newseum – разом із іменами ще 13 журналістів світу, які загинули в 2016 році.

Імена тих, хто загинув, добуваючи чи передаючи новини, додадуть вранці 5 червня, повідомляється на сайті музею.

5 червня 2016 року в Афганістані загинув американський фотокореспондент Девід Гілкі – у річницю смерті його ім'я додадуть до списку журналістів, які загинули при виконанні професійного обов'язку.

Разом із ним увічнять ім'я його колеги, який також загинув в Афганістані, імена чотирьох журналістів, які загинули в Сирії, двох, які загинули в Іраку, а також по одному, загиблому у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці, Індії та Україні.

Павла Шеремета внесуть у меморіал як журналіста «Української правди» і «Радіо Вести».

Після церемонії у меморіалі значитимуться імена 2 285 журналістів, які загинули з 1837 року.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Українська правда