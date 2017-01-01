Індія планує перейти на електромобілі до 2032 року

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Фото: Autotesla В Індії готують план переведення країни на електромобілі.

У 2018 році в Індії повинна запрацювати державна фабрика акумуляторів для електромобілів

В Індії готують план переведення країни на електромобілі, повідомляє Reuters. Агентство ознайомилося з чорновою версією проекту, який розробляє Національний інститут перетворення Індії, очолюваний прем'єр-міністром країни Нарендра Морі.



У документі міститься 15-річний план, реалізація якого повинна початися вже в поточному році. Він передбачає повну відмову від звичайних автомобілів до 2032 року.



Серед іншого проект рекомендує знизити податки і позикові відсотки на покупку електромобілів і оплату електроенергії для таксопарків, обмежити торгівлю машинами на вуглеводневому паливі і пустити податок з їх продажу на будівництво мережі зарядних станцій.



Згідно з планом, в 2018 році в Індії повинна запрацювати державна фабрика акумуляторів і відкритися пункти обміну батарей. Автори документа очікують, що вартість електромобілів і традиційних автомобілів зрівняється до 2025 року за рахунок субсидій, а також інших заходів, що вживаються владою країни.

Як повідомляв «Главком», Кабмін орендував на три місяці два електромобілі за 148 тис. грн.