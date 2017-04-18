Індія планує зняти найдорожчий фільм в історії кінематографу країни

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Кадр з індійського кінофільму

Бюджет фільму оцінюється в 155 млн дол

В Індії планують зняти найдорожчий фільм в історії індійського кінематографа. Як повідомляє CNN, це буде екранізація стародавнього епосу «Махабхарата».

Відзначається, що бюджет картини оцінюється в 155 млн дол. За голлівудськими стандартами сума не найбільша, але в Індії дорогі фільми рідко долають планку в 25 млн дол.

За фінансуванням візьметься підприємець з ОАЕ Бавагуту Рагурам Шетті. За його словами, «Махабхарата» – це епос всіх епосів.

Основою картини стане версія «Махабхарати», описана в книзі «Другий поворот»М. Т. Васудевана Наяра. Письменник виступить у проекті як сценарист.

Зйомки повинні початися у вересні 2018 року. Планується, що стрічка буде складатися з двох частин. Прем'єра намічена на 2020 рік.

Акторський склад поки не розголошується, але стверджується, що в картині візьмуть участь кращі таланти індійського кіно і «великі імена» з Голлівуду.

До слова, Державне агентство України з питань кіно частково профінансує нову версію легенди про доктора Фауста, яку зніматиме відомий режисер, володар численних нагород міжнародних кінофестивалів Кшиштоф Зануссі.

Джерело: 112 Україна