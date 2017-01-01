Індія успішно запустила крилату ракету типу «земля-земля»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крилаті ракети «БраМос»

Під час польоту ракета здійснювала складні та комплексні маневри

Індійські військові здійснили успішний пуск модернізованої крилатої ракети «БраМос», повідомляє видання The Times of India.

Випробування пройшло в районі Андаманських і Нікобарських островів в східному районі Індійського океану. Ракета модифікації «земля-земля», запущена з мобільної пускової установки, вразила наземну ціль.

Видання наводить слова офіцера індійської армії, згідно з якими ракета «з крайньою точністю» потрапила в ціль, причому всі параметри польоту ракети «БраМос» були зразковими.

Він додав, що в польоті ракета здійснювала складні та комплексні маневри.

Раніше в квітні ВМС Індії вперше успішно запустили «БраМос» по наземній цілі. Пуск був проведений з фрегата «Тег» ВМС Індії.

До недавнього часу крилата ракета мала дальність польоту до 300 км. Після того, як Індія приєдналася до міжнародного режиму контролю за ракетними технологіями, з'явилася можливість збільшити її дальність.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили Сполучених Штатів запланували на середу проведення пуску ракети, здатної нести ядерний боєзаряд, з метою перевірки ядерних сил США на тлі зростання загрози з боку КНДР.