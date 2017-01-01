Індія звинуватила Пакистан у вбивстві військових у спірному регіоні

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Солдат індійської армії

Пакистанці начебто вбили двох індійських військових

Індія звинувачує Пакистан у вбивстві і понівеченні тіл двох своїх військових у суперечливому регіоні Кашмір.

Індійські військові повідомили, що пакистанська сторона здійснила ракетні обстріли вздовж фактичного кордону, який розділяє Кашмір між двома супротивниками, що мають ядерну зброю.

За повідомленням індійської сторони, пакистанські військові влаштували засідку патрулю Індії й понівечили тіла двох солдатів.

Нью-Дейлі називає це «жахливим вчинком» і обіцяє «гідну відповідь».

Наразі Пакистан не коментує ситуацію.

Напруженість у спірному районі Кашмір посилилась між Пакистаном та Індією після того, як у вересні бойовики напали на індійську військову базу в Кашмірі. Індія стверджує, що то були підтримувані Пакистаном бойовики, Ісламабад звинувачення заперечує.

Кашмір був розділений між Індією та Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 році. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.

Також варто зазначити , що в середині квітня в Кашмірі тривали масові заворушення і зіткнення з поліцією після опублікованих у соцмережах відео, де поліцейські використовують людину як живий щит

Джерело: Радіо Свобода