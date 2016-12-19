Інфляція в Україні прискорилася. Що подорожчало найбільше

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Інфляція

Порівняно з груднем 2016 року інфляція у січні 2017 року прискорилася до 1,1%

Інфляція в Україні в січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року прискорилася до 1,1% з 0,9%, зафіксованих у грудні проти листопада. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в січні підвищилися на 1,9%, на одяг і взуття - знизилися на 4,3%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 0,3%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,6%, на освіту - підвищилися на 1,1%.

Згідно з даними Держстату, у річному вираженні - січень 2017 року проти січня 2016 року - інфляція прискорилася до 12,6% з 12,4% місяцем раніше.

Нагадаємо, Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%. Перегляд пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн з початку року.