Інформацію щодо нападу активістів на поліцію передали прокурору Донецької області

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Внаслідок нападу активістів у Слов'янську постраждало 7 правоохоронців

Інцидент з нападом учасників блокади на поліцейських доведений до прокурора області і він вирішить чи відкривати кримінальне провадження за цим фактом. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Дану ситуацію я довів до прокурора області і прокурор області має прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по нападу на співробітників поліції і нанесення їм тілесних ушкоджень», - сказав він.

14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.



