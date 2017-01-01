Інформацію щодо нападу активістів на поліцію передали прокурору Донецької області
- Сьогодні, 22:30
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Внаслідок нападу активістів у Слов'янську постраждало 7 правоохоронців
Інцидент з нападом учасників блокади на поліцейських доведений до прокурора області і він вирішить чи відкривати кримінальне провадження за цим фактом. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
«Дану ситуацію я довів до прокурора області і прокурор області має прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по нападу на співробітників поліції і нанесення їм тілесних ушкоджень», - сказав він.
14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.