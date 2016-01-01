Ініціатори шоу з блокадою Донбасу здають назад - Тука

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Георгій Тука

Тука виступає категорично проти блокади окупованих територій Донбасу

Заяву щодо початку блокади окупованих територій Донбасу зробили не ветерани АТО. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

«Це не ветерани АТО зробили таку заяву, бо до мене надійшла величезна кількість заяв від інших ветеранів АТО, які просять врешті-решт навести лад. Це по-перше», - зазначив він.

«По-друге, я категорично проти таких дій, і причин декілька. Причина перша: ці дії абсолютно не санкціоновані жодною державною установою, яка вповноважена на такі дії – ні з Міністерством внутрішніх справ, ні зі Службою безпеки, ні з ЗСУ, ні з ким, от захотіли й вирішили. По-друге: я вже сьогодні бачу, що ініціатори цього шоу почали здавати трошки назад. А виходячи з вчорашніх заяв ... я можу припустити, що такі наші дії можуть викликати озлоблення і врешті-решт призвести, не дай Боже, до того, що до наших заручників можуть бути негативні наслідки. То хто на себе візьме відповідальність?» – наголосив Тука.

Нагадаємо, 26 грудня ветерани антитерористичної операції на сході України і волонтери заявили, що запустили мобільні групи і почали формування блокпостів для блокування роботи нелегальних торговельних маршрутів з непідконтрольною частиною Донбасу.

У вівторок, 27 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що рішення про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької та Луганської областей перебуває виключно в компетенції президента України – верховного головнокомандувача Петра Порошенка. Якщо не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем – значить, цього робити ніхто не буде, зазначив Турчинов.