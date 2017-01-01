Іноземці, які брали участь в Революції гідності, зможуть отримати звання Героя України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Орден «Герой України»

Героя України зможуть отримати лише ті іноземці, які нагороджені орденом Небесної Сотні

Верховна Рада підтримала проект Закону № 3432-1 про вшанування героїзму і самопожертви Героїв Небесної Сотні іноземців та осіб без громадянства.

За законопроект Шухевича Юрія-Богдана за основу і в цілому проголосувало 235 народних депутата.

Метою законопроекту є присвоєння звання Герой України іноземцям та особам без громадянства.

«Встановлення даної норми призначене для відзначення героїзму та самопожертви таких осіб під час подій Революції гідності», - йдеться в повідомленні.

Ухвалення законопроекту встановлює державницьку позицію щодо вшанування героїчних проявів зазначених осіб, яка полягає у визнанні таких проявів визначними заслугами перед Україною, відзначення яких становить державний інтерес для України.

Присвоєння звання Герой України зазначеним особам засвідчить розуміння важливості самовідданості іноземців для розбудови української державності і слугуватиме прикладом суспільного визнання героїзму і самопожертви задля суспільного прогресу і укріплення патріотизму, а також увічнення історичної пам’яті героїзму іноземців у подіях Революції Гідності.

«Ці зміни зможуть віддати шану людині, яка віддала своє життя за Україну. Зокрема мова йде про білоруса Михайла Зижневського.Раніше Героя України могли отримати лише українці, проте на Майдані стояли пліч-о-пліч і українці, і громадяни інших країн», - сказав нардеп Сергій Кудлаєнко.

Ірина Луценко наголосила, що Героя України зможуть отримати лише ті іноземці, які нагороджені орденом Небесної Сотні.