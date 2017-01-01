Інститут В’ятровича пропонує новий календар свят в Україні

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Чинний календар містить як українські свята, так і свята радянських часів

Український інститут національної пам’яті пропонує впорядкувати календар державних свят і пам'ятних днів. Відповідний проект закону буде подано на розгляд парламенту, повідомляється на сайті інституту.

Як відомо, чинний календар містить як українські свята, так і свята радянських часів.

«Протягом місяця надійшло 672 звернення від громадян України, громадських об’єднань, партійних та профспілкових організацій, державних установ. За результатами обговорення, враховуючи висловлені пропозиції, прийнято рішення підготувати нову редакцію цього проекту закону», - інформує УІНП.

Документ доповнено новою категорією – «Міжнародні дні», куди включені, серед інших 8 березня – День боротьби за права жінок (день буде святковим, але не вихідним) та 1 травня – День праці (буде вихідним).

Оскільки українці не підтримали намір запровадити Шевченківський день (9 березня) і День сім’ї (друга п’ятниця вересня) як вихідні святкові, то цю пропозицію знято з календаря.

Разом з тим, Інститут дослухався до побажань громадськості та включив до проекту традиційне свято – День Святої Трійці. Другий день після Великодня та Трійці (понеділок) залишається вихідним.

Також вноситься як традиційне свято – Різдво Христове за григоріанським календарем, що відзначається 25 грудня (не є вихідним днем). Неробочий святковий день пропонується не переносити на понеділок, якщо він припадає на вихідний (окрім Різдва за юліанським календарем, 7 січня).

День Державного Прапора України відзначатиметься 4 вересня (саме цього дня підняли синьо-жовтий прапор над будівлею Верховної Ради України у 1991 році).

Законопроектом упорядковано скорботні дні й запропоновано День пам’яті жертв політичних репресій перенести з третьої неділі травня на першу неділю листопада на вшанування жертв розстрілу 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, коли за вироками позасудових органів загинули понад 100 діячів української культури, науки, військових, священнослужителів – в’язнів Соловецького табору особливого призначення.

Інститут підготував нову редакцію проекту Закону України та відповідний пакет документів.

Український інститут національної пам’яті очолює Володимир В’ятрович.