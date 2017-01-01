Інтенсивність вибухів на арсеналі в Балаклії зменшилася

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Вибухи на складах в Балаклії

Зменшення інтенсивності вибухів на складах в Балаклії дає змогу оцінити масштаби події і почати заходи з локалізації

Cтаном на 18:00, інтенсивність вибухів на військовому арсеналі в Балаклії зменшилася. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України з посиланням на генерал-майора Олега Грунтковського.

За його словами, це дає змогу оцінити масштаби події та готуватися до локалізації.

Генштаб інформує, що евакуація військовослужбовців та членів їхніх сімей, які проживали у службових квартирах на території військової частини, пройшла організовано і у короткий термін. Також українські воїни допомогли із перевезенням місцевих мешканців із будинків, що знаходяться у небезпечній зоні.

За словами Грунтковського, військовослужбовці налагодили тісну співпрацю із іншими силовими структурами та місцевою владою. Завдяки цьому, вдалося мінімізувати наслідки вибухів на території арсеналу.

У місті Балаклія для поліпшення роботи координаційного штабу з ліквідації надзвичайної події перебувають близько 300 офіцерів Харківського національного університету Повітряних сил. Вони прибули на автомобільній техніці із необхідними речами для розгортання польового табору.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині