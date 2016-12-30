«Інтер» почистив свій новорічний вогник від «ополченця», якому заборонений в’їзд в Україну

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Через Яна Цапніка «Інтеру» довелося переплановувати свій «новорічний вогник»

В ефір пішли пісні російських виконавців, які чомусь переспівували українські артисти

Телеканал «Інтер» вирізав зі свого новорічного концерту російського актора Яна Цапника. У результаті чого новорічний вогник каналу перетворився просто на нарізку виступів співаків. Зважаючи на ситуацію, канал постійно під час новорічної ночі спецільним повідомленням дякував тим глядачам, що залишились з ним.

Шеф-редактор профільного видання «Детектор медіа» Наталія Лігачова звернула увагу на те, що «Інтер» таки пожертвував Цапником. «Оскільки він грав головну роль в їх «Залишаємося зимувати», їм довелося вирізати всю акторську сюжетну лінію. І вийшли в ефір із скороченою версією, тільки концертною», - додала вона і привітала всіх пильних глядачів, Нацраду, СБУ і Мінкульт.

В ефір, тим не менш, пішли пісні здебільшого російськомовні та російських виконавців, які вітчизняним артистам довелося переспівувати. Доньці легендарного Назарія Яремчука Марії, наприклад, довелось видавати з себе... Алсу.

Нагадаємо, 29 грудня Служба безпеки Україна заборонила в’їзд в Україну на п’ять років російському актору Яну Цапніку, який зіграв «ополченця армії ДНР з позивним «Майор» у фільмі «Військовий кореспондент» і який зіграв головну роль в новорічному вогнику «Залишаємося зимувати», знятому силами телеканалу «Інтер».