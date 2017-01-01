«Інтер» позаздрить? У Раді похвалились бюджетом, який отримає суспільний мовник

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Сюмар вважає, що суспільне телебачення згодом стане переманювати фахівців з комерційних каналів

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, яка була одним із головних провайдерів закону про суспільне телебачення, в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що бюджет у новоствореного суспільного ТБ на цей рік було встановлено на рівні 1 млрд 300 мільйонів гривень.

«Щоправда, виділено було менше – 970 мільйонів, але уряд пообіцяв дофінансувати після закінчення «Євробачення». Навіть якщо взяти мільярд, то це майже 40 мільйонів доларів – такої дотації станом на зараз немає у жодної медіагрупи», - зазначила вона.

Сюмар вважає, що це не такі малі ресурси, за які не можна було б зробити якісний продукт. Інша річ, що це треба робити через оптимізацію виробничого процесу.

«Очевидно, що коли ведучий новин отримує 2 тисячі гривень, як це зараз є на УТ-1, ні про яке якісне телебачення мова йти не може. Але повинні залишитися ті, хто реально робить роботу, а не переносить папірці», - повідомила нардеп.

Вона також вважає, що за таких умов цілком реально буде суспільному переманювати фахівців з комерційних каналів.

«Думаю, у нас зараз дуже багато журналістів готові працювати за умов невтручання в їхню діяльність», - підкреслила Сюмар.

Нагадаємо, 19 січня було зареєстровано ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

