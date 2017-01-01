  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Інтер» позаздрить? У Раді похвалились бюджетом, який отримає суспільний мовник

    • Сьогодні, 19:25
    • Розсилка

    Сюмар вважає, що суспільне телебачення згодом стане переманювати фахівців з комерційних каналів

    Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, яка була одним із головних провайдерів закону про суспільне телебачення, в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що бюджет у новоствореного суспільного ТБ на цей рік було встановлено на рівні 1 млрд 300 мільйонів гривень.

    «Щоправда, виділено було менше – 970 мільйонів, але уряд пообіцяв дофінансувати після закінчення «Євробачення». Навіть якщо взяти мільярд, то це майже 40 мільйонів доларів – такої дотації станом на зараз немає у жодної медіагрупи», - зазначила вона.

    Сюмар вважає, що це не такі малі ресурси, за які не можна було б зробити якісний продукт. Інша річ, що це треба робити через оптимізацію виробничого процесу.

    «Очевидно, що коли ведучий новин отримує 2 тисячі гривень, як це зараз є на УТ-1, ні про яке якісне телебачення мова йти не може. Але повинні залишитися ті, хто реально робить роботу, а не переносить папірці», - повідомила нардеп.

    Вона також вважає, що за таких умов цілком реально буде суспільному переманювати фахівців з комерційних каналів.

    «Думаю, у нас зараз дуже багато журналістів готові працювати за умов невтручання в їхню діяльність», - підкреслила Сюмар.

    Нагадаємо, 19 січня було зареєстровано ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

    Читайте також
    телебачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ