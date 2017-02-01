Інтерпол досі не оголосив Онищенка в розшук

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Олександр Онищенко

В Інтерполі мали розглянути справу Онищенка з 23 по 26 січня 2017 року

Інтерпол досі не ухвалив жодного рішення щодо оголошення в розшук депутата Олександра Онищенка в розшук. Про це «Українській правді» повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Станом на сьогодні рішення у справі щодо розшуку Онищенка до нас не надходило», - сказав він.

Генеральний секретаріат мав розглянути справу Онищенка на черговій сесії комісії по контролю за файлами Інтерполу, яке очікувалося з 23 по 26 січня 2017 року.

За інформацією УП, таке засідання поки не відбулося.

Як відомо, Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Онищенка у міжнародних розшук. У свою чергу захист депутата подав скаргу, у якій заявляє, що подання є політично вмотивованим.

Тому справу передали у контрольну комісію за файлами Інтерполу.

Нагадаємо, на початку грудня Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка у «скупці» голосів у парламенті через нього та кількох інших депутатів.

Онищенко запевняє, що протягом року записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

9 лютого було оприлюднено нову порцію плівок Онищенка.