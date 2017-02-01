Інтерпол досі не оголосив Онищенка в розшук
- Сьогодні, 18:55
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В Інтерполі мали розглянути справу Онищенка з 23 по 26 січня 2017 року
Інтерпол досі не ухвалив жодного рішення щодо оголошення в розшук депутата Олександра Онищенка в розшук. Про це «Українській правді» повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
«Станом на сьогодні рішення у справі щодо розшуку Онищенка до нас не надходило», - сказав він.
Генеральний секретаріат мав розглянути справу Онищенка на черговій сесії комісії по контролю за файлами Інтерполу, яке очікувалося з 23 по 26 січня 2017 року.
За інформацією УП, таке засідання поки не відбулося.
Як відомо, Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Онищенка у міжнародних розшук. У свою чергу захист депутата подав скаргу, у якій заявляє, що подання є політично вмотивованим.
Тому справу передали у контрольну комісію за файлами Інтерполу.
Нагадаємо, на початку грудня Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка у «скупці» голосів у парламенті через нього та кількох інших депутатів.
Онищенко запевняє, що протягом року записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.
9 лютого було оприлюднено нову порцію плівок Онищенка.