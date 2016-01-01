Інтерпол оголосив у розшук десятки «тітушок»

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Тітушки

Переважна більшість «тітушок» переховуються на окупованих Росією українських територіях та на території самої РФ

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук десятки «тітушок», які вчиняли злочини проти активістів Євромайдану. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

«Друга категорія – це цивільні особи, які не були представниками влади, але брали активну участь у розгоні протестувальників на Майдані, це – так звані «тітушки». Так от, щодо представників влади є питання, а щодо «тітушок», то, у принципі, практично всі вони оголошені у міжнародний розшук», - сказав він.

За словами Неволі, переважна більшість «тітушок», які вчиняли злочини проти активістів Євромайдану, переховуються від українського правосуддя на окупованих Росією українських територіях та на території самої Російської Федерації.

На запитання, яка саме кількість «тітушок» сьогодні значиться в міжнародному розшуку, керівник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу сказав, що йдеться про «десятки» людей.