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    Інтерпол оголосив у розшук екс-заступника голови правління банку «Фінанси і кредит»

    • Сьогодні, 12:39
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    Скріншот сторінки сайту Інтерполу з інформацією про розшук Олега Шапкіна
    Скріншот сторінки сайту Інтерполу з інформацією про розшук Олега Шапкіна

    Олег Шапкін працював в банку «Фінанси і кредит» з 2002 року

    Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і кредит»  Олега Шапкіна. Про це повідомляється на сайті Інтерполу.

    Згідно з повідомленням, Шапкін звинувачується у викраденні, привласненні або перетворенні власності шляхом зловживання службовим становищем.

    Зазначимо, Шапкін працював в банку «Фінанси і кредит» з 2002 року, а в 2007 році був призначений заступником голови правління фінустанови.

    Раніше повідомлялося, що суд заарештував майно колишнього голови правління збанкрутілого банку «Фінанси і кредит» Володимира Хливнюка, а також будинок, який належить його заступнику. Хливнюк звинувачується в розтраті майна в особливо великих розмірах.

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