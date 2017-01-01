Інтерпол оголосив у розшук екс-заступника голови правління банку «Фінанси і кредит»

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Скріншот сторінки сайту Інтерполу з інформацією про розшук Олега Шапкіна

Олег Шапкін працював в банку «Фінанси і кредит» з 2002 року

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і кредит» Олега Шапкіна. Про це повідомляється на сайті Інтерполу.

Згідно з повідомленням, Шапкін звинувачується у викраденні, привласненні або перетворенні власності шляхом зловживання службовим становищем.

Зазначимо, Шапкін працював в банку «Фінанси і кредит» з 2002 року, а в 2007 році був призначений заступником голови правління фінустанови.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував майно колишнього голови правління збанкрутілого банку «Фінанси і кредит» Володимира Хливнюка, а також будинок, який належить його заступнику. Хливнюк звинувачується в розтраті майна в особливо великих розмірах.