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    Інтерпол розшукує 1763 українці

    • Сьогодні, 13:55
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    Керівник українського бюро Інтерполу висловив думку про необхідність удосконалення процедури оголошення в міжнародний розшук

    У розшуку Інтерполу в даний час знаходяться 1763 громадянина України.

    Про це повідомив керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя, передає «Інтерфакс-Україна».

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    «1763 українці знаходяться в розшуку Інтерполу. Як правило, наші громадяни розшукуються за скоєння вбивств, грабежів, крадіжок. Більшу частину з них складають майнові злочини», – сказав він.

    Неволя вважає, що ця цифра досить велика. У цьому контексті керівник українського бюро Інтерполу висловив думку про необхідність удосконалення процедури оголошення в міжнародний розшук, щоб за нетяжкі злочини не підключався весь складний механізм розшуку.

    Нагадаємо, Інтерпол відмовив Росії у розшуку Авакова, Муженка та Коломойського.

    Також стало відомо, що Інтерпол до лютого може відновити розшук Януковича.


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