Інтерпол розшукує 1763 українці

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Керівник українського бюро Інтерполу висловив думку про необхідність удосконалення процедури оголошення в міжнародний розшук

У розшуку Інтерполу в даний час знаходяться 1763 громадянина України.

Про це повідомив керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя, передає «Інтерфакс-Україна».

«1763 українці знаходяться в розшуку Інтерполу. Як правило, наші громадяни розшукуються за скоєння вбивств, грабежів, крадіжок. Більшу частину з них складають майнові злочини», – сказав він.

Неволя вважає, що ця цифра досить велика. У цьому контексті керівник українського бюро Інтерполу висловив думку про необхідність удосконалення процедури оголошення в міжнародний розшук, щоб за нетяжкі злочини не підключався весь складний механізм розшуку.

Нагадаємо, Інтерпол відмовив Росії у розшуку Авакова, Муженка та Коломойського.

Також стало відомо, що Інтерпол до лютого може відновити розшук Януковича.



