Інтерпол у січні може зняти Курченка з розшуку — адвокат

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Сухов повідомив, що захист подасть чергову апеляцію щодо нового арешту Курченка

Міжнародна організація кримінальної поліції може зняти з розшуку українського олігарха Сергія Курченка через відсутність достатніх звинувачень.

Про це в ефірі Громадського заявив адвокат Курченка Юрій Сухов.

«22-23 січня Інтерпол буде переглядати по відношенню до багатьох осіб необхідність подальшого розшуку. У зв'язку з цим відновилося питання про те, що стосовно Курченка немає запобіжного заходу, немає підстав для його подальшого розшуку і знаходження його в «червоній лінії», — сказав він.

Сухов повідомив, що захист подасть чергову апеляцію щодо нового арешту Курченка.

«Безумовно, ми будемо оскаржувати це рішення. Але питання навіть не в цьому. Я сьогодні в Апеляції забрав рішення про скасування попереднього арешту. У ньому суд погодився з позицією захисту про те, що термін досудового розслідування, максимально можливий, 12-тимісячний, щодо Курченка вже закінчився. І прокурор не зміг довести документально про зворотнє», — сказав він.

Нагадаємо, Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту бізнесмену Сергію Курченку.

Зазначимо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка.

Екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка підозрюють у заподіянні Україні 198 млрд грн збитків. Сам Курченко після Євромайдану виїхав до Росії.

У квітні 2014 р. Курченка було оголошено в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств «Укргазвидобування», «Чорноморнафтогаз» і «Укрнафта».

У березні 2016 р. щодо Курченка було складено повідомлення про підозру «як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 р. і на початку 2014 р. скоїла тяжкі та особливо тяжкі злочини у банківській галузі».