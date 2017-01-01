Інтерпол запропонував владі Туреччини підтримку в розслідуванні теракту

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В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) засудила теракт в Стамбулі і запропонувала владі підтримку в розслідуванні трагедії.

Про це йдеться в заяві організації в Twitter.

«Інтерпол засуджує напад терористів в Стамбулі і пропонує владі Туреччини беззастережну підтримку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, в результаті атаки загинули троє громадян країни, четверо постраждали.