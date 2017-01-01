Інтерпол затримав у Чорногорії фігурантку «газової справи» Онищенка

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Поліція Чорногорії

7 квітня 2017 року в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Ірину Мусієнко

Спеціалізовна антикорупційна прокуратура готує екстрадицію до України учасниці «газових схем» нардепа-втікача Олександра Онищенка - Ірини Мусієнко.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

«Повідомляється, що 7 квітня 2017 року в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко І.М., яка підозрюється в участі в так званій «газовій схемі» депутата Онищенко, зокрема у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України», - йдеться у повідомленні.



Вказано, що САП «вживає всіх можливих заходів для екстрадиції Мусієнко на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності».



«В день перших затримань учасників «газових схем» - 15.06.2016 Мусієнко І.М. покинула територію України та до теперішнього часу не поверталась. 13.08.2016 Мусієнко І.М. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, а постановою детектива НАБУ від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваної Мусієнко І.М», - повідомили у САП.

Раніше голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Онищенко стверджує, що іспанський суд звільнив його матір Інесу Кадирову без застави і всяких умов.

Проте НАБУ, станом на 31 березня, не мало офіційної інформації про те, чи відпускав її суд на свободу.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в міжнародний розшук Інесу Кадирову за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

Як відомо, НАБУ направило документи для екстрадиції матері Онищенка з Іспанії.