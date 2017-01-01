Інтерв'ю Гройсмана шокувало Медведчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Проросійській політик обурений міркуваннями Гройсмана на теми конституційного устрою

Україна не просто йде в неправильному напрямку, вона мчить назустріч катастрофі, вважає Віктор Медведчук. Приводом для подібної реакції політика стало інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«До недавнього часу я поділяв впевненість мільйонів українців в тому, що країна просто пішла неправильним курсом. Інтерв'ю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана змушує мене уточнити свою позицію. Тепер я абсолютно впевнений: країна не просто йде в неправильному напрямку - вона мчить, летить на всіх парах назустріч катастрофі. Як взагалі може глава уряду робити заяви подібного роду: «... сотнею підприємств ще можна управляти через правильні принципи. Тисячами - нереально»? Переконаний: або принципи є, або їх немає. Дрібні, дрібні люди прийшли до влади ... Навіть принципи у них, як розмінна монета: використовував - і немає їх більше», - обурюється Медведчук.

На думку голови «Українського вибору», завдання, які стоять сьогодні перед країною явно не масштаб Володимира Гройсмана, який «то береться фантазувати про 2020-й, то повертається думкою в 2004-й і вирішує міркувати на теми конституційного устрою країни, в чому розбирається ще менше, ніж в тому, як навести порядок в 3,5 тисячах підприємств».

«Я переконаний: саме злочинне скасування Януковичем даної реформи дало йому можливість правити за принципом «я начальник і нікому не підкоряюся», і саме цей образ дій близький і зрозумілий колишньому директору ринку. Однак саме скасування Конституційної реформи 2004 року стала однією з причин трагічних подій початку 2014 го. Якби Янукович послухався поради і вчасно повернув конституційну реформу хоча б 18 лютого, як цього вимагали протестувальники, то не було б ні Небесної сотні, ні загиблих правоохоронців. Українська історія пішла б зовсім іншим шляхом, і тисяч жертв на Сході вдалося б уникнути», - підкреслив Медведчук.

Він вважає, що через рік після заяви про те, що прем'єр покаже «як треба управляти країною», Володимир Гройсман «провалив все, що можна було провалити, і навіть те, що провалити було дуже і дуже непросто».

«Треба ж знайти якесь виправдання таким «успіхам»! І Гройсман таке виправдання знайшов: виявляється, вся справа в тому, що у нього як у глави виконавчої влади бракує повноважень. Зрозуміло, «хоробрий» Гройсман у відкриту так не говорить, але явно натякає. Ось були б у нього всі повноваження глави виконавчої влади, тоді б і показав він, «як управляти країною». Живі перекази ...»- підсумував лідер «Українського вибору - Права народу».