Інвестори зможуть отримувати посвідку на проживання в Україні

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Інвестиції в Україну

Рада підтримала законопроект, який надає право іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні

Верховна Рада дозволила іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні. Відповідний законопроект у цілому підтримали 239 депутатів.

Цей законопроект надає право іноземцям-акціонерам і власникам частки з істотною участю в статутному капіталі господарчих товариств в Україні отримувати посвідку на проживання в Україні.

Також цей законопроект виключає із законів України вимогу про обов'язкову реєстрацію іноземних інвестицій.

Як повідомляв «Главком», надходження іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році, за оцінками Національного банку України, становило 3,4 млрд дол., зокрема «живими» грішми надійшли кошти на 1,1 млрд дол.

Джерело: Українські новини