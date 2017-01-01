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    Інвестори зможуть отримувати посвідку на проживання в Україні

    • Сьогодні, 17:39
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    Інвестиції в Україну
    Інвестиції в Україну

    Рада підтримала законопроект, який надає право іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні

    Верховна Рада дозволила іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні. Відповідний законопроект у цілому підтримали 239 депутатів.

    Цей законопроект надає право іноземцям-акціонерам і власникам частки з істотною участю в статутному капіталі господарчих товариств в Україні отримувати посвідку на проживання в Україні.

    Також цей законопроект виключає із законів України вимогу про обов'язкову реєстрацію іноземних інвестицій.

    Як повідомляв «Главком», надходження іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році, за оцінками Національного банку України, становило 3,4 млрд дол., зокрема «живими» грішми надійшли кошти на 1,1 млрд дол. 

    Джерело: Українські новини

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