Інвестори зможуть отримувати посвідку на проживання в Україні
- Сьогодні, 17:39
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Рада підтримала законопроект, який надає право іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні
Верховна Рада дозволила іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні. Відповідний законопроект у цілому підтримали 239 депутатів.
Цей законопроект надає право іноземцям-акціонерам і власникам частки з істотною участю в статутному капіталі господарчих товариств в Україні отримувати посвідку на проживання в Україні.
Також цей законопроект виключає із законів України вимогу про обов'язкову реєстрацію іноземних інвестицій.
Як повідомляв «Главком», надходження іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році, за оцінками Національного банку України, становило 3,4 млрд дол., зокрема «живими» грішми надійшли кошти на 1,1 млрд дол.
Джерело: Українські новини