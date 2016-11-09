Ірак не заборонятиме в'їзд громадянам США

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Ірак не хоче втрачати підтримку Вашингтона в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави»

Ірак не вживатиме відповідних заходів проти США після указу американського президента Дональда Трампа про посилення міграційної політики, який стосується іракських громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, передає BBC.

«Ми вивчаємо варіанти рішень, однак ми боремося і не хочемо зашкодити національним інтересам», — сказав він.

За словами аль-Абаді, Ірак не хоче втрачати підтримку Вашингтона в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив виконувача обов'язків генерального прокурора і міністра юстиції країни Саллі Йейтс, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію.