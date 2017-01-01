Іракська армія взяла під контроль всі дороги, що ведуть із захопленого терористами Мосула

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Іракська армія

Військове командування Іраку вважає, що звільнення Мосула – це лише питання часу

Іракська армія заявила про відновлення контролю більш ніж над 40 відсотками території міста Мосул, яке раніше було захоплено бойовиками терористичного угруповання «Ісламська держава».

Про це повідомляє DW.

За словами спецпредставник президента США в антитерористичній коаліції Бретта Макгарка, ті частини міста, яке ще не відбиті у «ІД» вже знаходяться в оточенні сил Іраку.

Крім цього іракська армія контролює всі дороги, що ведуть з Мосула.

«Перемога не за горами. Заява про повне звільнення міста - питання часу», - заявив представник командування сил Іраку Таліб Шагаті.

Іракські сили 19 лютого почали операцію по поверненню західного Мосула, який є найбільш заселеною територією під контролем «Ісламської держави».

Терористичне угруповання «Ісламська держава» спустошили великі райони на північ і захід від Багдада в 2014 році, але іракські сили за підтримки США під керівництвом повітряних ударів та іншої підтримки з тих пір повернули під контроль більшу частину території, яку вони втратили.

Іракські сили почали масштабну операцію по поверненню Мосулу в жовтні, тоді їм вдалося відбити східну частину міста.

В березні з Мосула через бойові дії за тиждень було переміщено більше 40 тисяч осіб

Як повідомлялося раніше, у в'язниці в Бадуші поблизу міста Мосул виявлено масове поховання жертв терористичного угруповання «Ісламська держава».