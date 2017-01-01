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    Іракська армія звільнила від бойовиків «ІД» аеропорт Мосула

    • Сьогодні, 02:51
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    Аеропорт Мосула
    Аеропорт Мосула

    Перед звільненням аеропорту армійці «відбили» військову базу Газлані

    Сили спецпризначення іракської армії та поліція країни встановили контроль над аеропортом міста Мосула, відбивши його у бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє DW.

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    «Сили швидкого реагування та федеральна поліція повністю звільнили аеропорт», - зазначає видання, посилаючись на іракський державний телеканал al-Iraqiya.

    Встановлення контролю над аеропортом та військовою базою дозволило іракським військам просунутися далі на шляху звільнення західної частини Мосула.

    Операція зі звільнення аеропорту, що розташований у південних околицях Мосула, розпочалась зранку в четвер з наступу та захоплення військової бази Газлані поряд з летовищем.

    Як повідомляв «Главком», 19 лютого прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угрупування «Ісламська держава», другого за величиною міста Іраку.
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