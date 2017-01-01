Іракська армія звільнила від бойовиків «ІД» аеропорт Мосула
- Сьогодні, 02:51
-
Розсилка
Аеропорт Мосула
Перед звільненням аеропорту армійці «відбили» військову базу Газлані
Сили спецпризначення іракської армії та поліція країни встановили контроль над аеропортом міста Мосула, відбивши його у бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє DW.
Читайте також
«Сили швидкого реагування та федеральна поліція повністю звільнили аеропорт», - зазначає видання, посилаючись на іракський державний телеканал al-Iraqiya.
Встановлення контролю над аеропортом та військовою базою дозволило іракським військам просунутися далі на шляху звільнення західної частини Мосула.
Операція зі звільнення аеропорту, що розташований у південних околицях Мосула, розпочалась зранку в четвер з наступу та захоплення військової бази Газлані поряд з летовищем.Як повідомляв «Главком», 19 лютого прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угрупування «Ісламська держава», другого за величиною міста Іраку.