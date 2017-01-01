Іракська армія звільнила від бойовиків «ІД» аеропорт Мосула

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Аеропорт Мосула

Перед звільненням аеропорту армійці «відбили» військову базу Газлані

Сили спецпризначення іракської армії та поліція країни встановили контроль над аеропортом міста Мосула, відбивши його у бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє DW.

«Сили швидкого реагування та федеральна поліція повністю звільнили аеропорт», - зазначає видання, посилаючись на іракський державний телеканал al-Iraqiya.

Встановлення контролю над аеропортом та військовою базою дозволило іракським військам просунутися далі на шляху звільнення західної частини Мосула.

Операція зі звільнення аеропорту, що розташований у південних околицях Мосула, розпочалась зранку в четвер з наступу та захоплення військової бази Газлані поряд з летовищем.