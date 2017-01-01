Іран є найбільшим спонсором тероризму – глава Пентагону

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Міністр оборони США назвав Іран найбільшим спонсором тероризму

Міністр оборони США Джеймс Меттіс назвав Іран найбільшим спонсором тероризму. Про це повідомляє AFP.

«Наскільки далеко Іран заходить, то він є найбільшим спонсором тероризму в світі», - заявив Меттіс під час прес-конференції в Токіо, але додав, що США не планують нарощувати чисельність військ на Близькому Сході у відповідь.

«Не добре ігнорувати це. Не добре відхиляти це і в той же час я не бачу ніякої необхідності в збільшенні кількості сил, які ми маємо на Близькому Сході зараз», - сказав він.

Після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети, США запровадили нові санкції щодо цієї країни.

Нагадаємо, Іран підтвердив проведення випробувань балістичної ракети, але заперечив, що це є порушенням ядерної угоди, укладеної 2015 року.

Раніше в США заявили, що Іран у неділю провів випробування балістичної ракети середньої дальності, яка вибухнула, пролетівши трохи більше тисячі кілометрів.

Резолюція Ради Безпеки ООН, яка закріпила ядерну угоду країн Заходу з Тегераном, на вісім років забороняла випробування балістичних ракет.