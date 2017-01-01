Іран планує продавати Росії 100 тисяч барелів нафти на добу

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Видобуток нафти

Російська сторона сплатить за нафту лише половину коштів, решта - товарами і послугами

Іран планує підписати угоду щодо продажу Росії 100 тисяч барелів нафти на добу. Про це пише іранське агентство Iranian Students News Agency з посиланням на заяву міністра нафти країни Біжана Зангане.

«Іран оголосив у вівторок, що почне продавати 100 тисяч барелів нафти в день Росії протягом наступних 15 днів і отримає оплату половину коштами і наполовину товарами і послугами», - йдеться у повідомленні.

Зангане представив детальну інформацію про угоду після зустрічі з міністром енергетики Росії Олександром Новаком в Тегерані.

«Звичайно, ми були готові підписати контракт сьогодні, але наш російський колега поспішав і мав їхати в аеропорт», - заявив міністр нафти Ірану.

Як відзначають ЗМІ, міністр додав, що ряд російських компаній вже підписали меморандуми про взаєморозуміння з іранськими компаніями.

Як повідомляв «Главком», у вівторок, 21 лютого, ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 56,16 долара за барель.