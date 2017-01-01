Іран пообіцяв ввести відповідні санкції проти США

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У МЗС Ірану назвали незаконними нові санкції, які ввів Трамп

Іран назвав незаконним розширення санкцій відносно країни з боку Вашингтона і пообіцяв запровадити відповідні обмеження проти деяких громадян і організацій США, передає Reuters з посиланням на місцеве телебачення.

У МЗС Ірану відзначили, що нові американські санкції несумісними з зобов'язаннями Вашингтона і резолюцією ООН з ядерної угоді з Тегераном.

«У відповідь на санкції США Іран введе обмеження для деяких американських юридичних і фізичних осіб, які допомагають і фінансують регіональні терористичні організації», - йдеться в заяві іранського зовнішньополітичного відомства.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн заявив, що Вашингтон більше не буде терпимо ставитися до підриває інтереси дій Тегерана.