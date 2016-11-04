Іран порушив резолюцію ООН, провівши випробування балістичної ракети

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Ракета пролетіла приблизно 966 км, перш ніж вибухнула

Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності вперше після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, повідомляє телеканал Fox News.

Випробувальний пуск був проведений 29 січня на відомому тестовому майданчику за межами міста Семнан в 225 км від Тегерана.

За даними джерел телеканалу, ракета пролетіла приблизно 966 км , перш ніж вибухнула.

Прийнята в липні 2015 року резолюція ООН № 2231 закликає Іран не проводити подібні випробування. Таким чином, підкреслює телеканал, Іран порушив дану резолюцію.

Водночас Вашингтон залишив чинними деякі санкції з огляду на ймовірну підтримку Тегераном збройних угруповань на Близькому Сході і реалізації Іраном програми розробки балістичних ракет.

Тегеран нарікає, що ці санкції далі унеможливлюють ведення бізнесу з західними партнерами.

Нагадаємо, 21 березня верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї, звинуватив США у недотриманні ядерної угоди, яка вступила в силу в січні 2016 року.

Згодом верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що якщо наступний президент США порушуватиме ядерну угоду, Тегеран «кине її у вогонь».

Як повідомлялося, Іран дзеркально відповість на міграційний указ Трампа. Також через указ Трампа на «Оскар» не потрапить номінант премії - іранський режисер Фархаді.