Ірина Геращенко: Переговори щодо звільнення українських полонених потрібно вести саме з РФ, а не з бойовиками

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Ірина Геращенко

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що переговори щодо полонених мають тривати із країною-агресором

Росія шантажує Україну бранцями, яких не відпускає незважаючи на домовленості, втім переговори зі звільнення українських заручників повинні тривати, і саме з країною-агресором, а не з ватажками бойовиків.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.



«Питання заручників став одним з найбільш емоційних, важких. Це та тема, той козир, який Москва тримає у себе в рукаві і намагається їм шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити приймають не Ігорьок і Саша, а приймає саме Москва. Тому тут дуже важливо говорити саме з Москвою шукати шлях, як вимагати від Москви звільнити наших бранців», - сказала вона.

Джерело: Цензор.НЕТ