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    Ірина Геращенко: Переговори щодо звільнення українських полонених потрібно вести саме з РФ, а не з бойовиками

    • Сьогодні, 10:05
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    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що переговори щодо полонених мають тривати із країною-агресором

    Росія шантажує Україну бранцями, яких не відпускає незважаючи на домовленості, втім переговори зі звільнення українських заручників повинні тривати, і саме з країною-агресором, а не з ватажками бойовиків.

    Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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    «Питання заручників став одним з найбільш емоційних, важких. Це та тема, той козир, який Москва тримає у себе в рукаві і намагається їм шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити приймають не Ігорьок і Саша, а приймає саме Москва. Тому тут дуже важливо говорити саме з Москвою шукати шлях, як вимагати від Москви звільнити наших бранців», - сказала вона.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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