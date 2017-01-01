Ірпінський депутат вказав у декларації 586 квартир

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Депутата Ірпінської міськради Ігор Оверко

Депутат не вказав у декларації вартість жодного з помешкань

У депутата Ірпінської міськради Ігоря Оверка у 2016 році загалом було у власності 586 квартир загальною площею більше, ніж футбольне поле стадіону «Олімпійський». 400 квартир депутат продав, 186 залишилось у власності. Про це свідчить декларація політика на сайті НАЗК, яку проаналізував Громадський рух «Чесно».

«Представник партії «Нові обличчя» твердить, що квартир більше - 191. За рік він заробив лише близько 20 тисяч гривень. Він торік припинив право власності на 400 квартир. А дохід від продажу нерухомості склав понад 50 млн грн. Окрім квартир, в Оверків 4 житлові будинки, 18 земельних ділянок та більше 16 млн грн заощаджень», - йдеться у публікації.

Політик - керівник та співзасновник Будівельної фірми «Синергія». Ця організація побудувала свої житлові комплекси впритул до пам’ятки природи - 600-річного дуба й використовує його як рекламу для продажу власних квартир.

«Я один із небагатьох депутатів, які задекларували всі свої доходи чесно. Я займаюсь будівництвом. Сюди я вкладаю всі кошти. У сім’ї я головний заробітчанин, на сім’ю заробляю в основному я, утримую жінку і двох дітей», - розповідає журналістам Оверко.

Автоматичний підрахунок квартир в декларації, який перевіряли і вручну, свідчить, що Оверко задекларував не 191 квартиру, а 186. Ця нерухомість розташована в Ірпені, там, де Оверко веде будівництво і має право голосу на сесіях ради. Загальна їхня площа - 7888,1 кв. м - це більше, ніж площа футбольного поля стадіону «Олімпійський».

Зауважимо, що Оверко в 2016 році продав 400 квартир, про що повідомив у розділі «видатки й правочини». Проте, депутат не вказав вартість жодної з них у цьому розділі.

У власності депутата Оверка також 5 будинків, загальною площею майже 600 кв. м. Окрім цього політик задекларував 10 об’єктів незавершеного будівництва, площа яких невідома.

Оверко є бенефіціарним власником на 5 підприємствах - це ТОВ «Еквітас Компані», ТОВ «Синергія Фуд», ТОВ «БудФірма Синергія», ТОВ «Обслуговуюча компанія «Синергія-Сервіс», Адвокатське об’єднання «Еквітас».

Заробітної плати за основним місцем роботи в ТОВ «БФ «Синергія» Оверко отримав за рік усього 20 тис. 230 грн. Однак інші доходи, в тому числі від відчуження нерухомого майна депутата, склали більше 51 млн грн. Разом з тим, заощадити Оверку вдалося заледве більше 16 млн грн. З них 15 млн грн - це кошти, позичені третім особам.