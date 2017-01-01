Ісламісти опублікували відео з імовірною стратою російського офіцера

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Терористичне угруповання «Ісламська держава»

Особу страченого і автентичність оприлюдненого відео встановити наразі неможливо

Терористичне угруповання «Ісламська держава» опублікувало відео, на якому зображене обезголовлення людини, названої російським розвідником, захопленим у Сирії. Про це повідомляє базована в США моніторингова група SITE, що відстежує діяльність ісламістів та екстремістів в інтернеті.

Як повідомила SITE 8 травня, на російськомовному відео видно чоловіка, одягнутого у чорне, на тлі пустельного ландшафту, який закликає інших російських агентів здатися.

Пізніше чоловік із ножем обезголовлює в’язня, названого полковником Євгеном Петренком.

Особу страченого і автентичність оприлюдненого відео встановити наразі неможливо.

Росія є ключовим союзником сирійського президента Башара Асада в громадянській війні, що триває в Сирії шість років. Міністерство оборони Росії повідомляло про загибель у Сирії від вересня 2015 року 30 російських військовослужбовців.

Джерело: Радіо Свобода