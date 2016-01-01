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    Ісламісти спалили живцем двох солдат турецької армії

    • Вчора, 16:47
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    Бойовики «Ісламської держави»

    Бойовики виклали в мережі відеозапис убивства

    Угруповання «Ісламська держава» виклало в мережі відеозапис убивства двох людей, одягнених у військову форму. На кадрах видно, що цих людей спалили живцем. Ісламісти заявили, що це солдати турецької армії, взяті в полон.

    19-хвилинний ролик було знято, згідно із заявою ісламістів, у провінції Алеппо на півночі Сирії.

    На записі чути, як бойовик, запалюючи ґніт, вимовляє образи на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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    За деякими повідомленнями, сайти провідних соціальних мереж у Туреччині були заблоковані владою, щоб перекрити доступ до відео.

    Два роки тому весь світ обійшов схожий відеоролик, в якому бойовики угруповання «Ісламська держава» живцем спалили взятого в полон збитого йорданського льотчика.

    Поки що офіційні турецькі представники не коментують відео. Однак армійське командування підтвердило факт втрати зв’язку з двома військовослужбовцями.

    Джерело: Радіо Свобода

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    ІДІЛ Сирія
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