Ісламісти спалили живцем двох солдат турецької армії
- Вчора, 16:47
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Бойовики виклали в мережі відеозапис убивства
Угруповання «Ісламська держава» виклало в мережі відеозапис убивства двох людей, одягнених у військову форму. На кадрах видно, що цих людей спалили живцем. Ісламісти заявили, що це солдати турецької армії, взяті в полон.
19-хвилинний ролик було знято, згідно із заявою ісламістів, у провінції Алеппо на півночі Сирії.
На записі чути, як бойовик, запалюючи ґніт, вимовляє образи на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
За деякими повідомленнями, сайти провідних соціальних мереж у Туреччині були заблоковані владою, щоб перекрити доступ до відео.
Два роки тому весь світ обійшов схожий відеоролик, в якому бойовики угруповання «Ісламська держава» живцем спалили взятого в полон збитого йорданського льотчика.
Поки що офіційні турецькі представники не коментують відео. Однак армійське командування підтвердило факт втрати зв’язку з двома військовослужбовцями.
Джерело: Радіо Свобода