Ісламісти спалили живцем двох солдат турецької армії

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Бойовики «Ісламської держави»

Бойовики виклали в мережі відеозапис убивства

Угруповання «Ісламська держава» виклало в мережі відеозапис убивства двох людей, одягнених у військову форму. На кадрах видно, що цих людей спалили живцем. Ісламісти заявили, що це солдати турецької армії, взяті в полон.

19-хвилинний ролик було знято, згідно із заявою ісламістів, у провінції Алеппо на півночі Сирії.

На записі чути, як бойовик, запалюючи ґніт, вимовляє образи на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

За деякими повідомленнями, сайти провідних соціальних мереж у Туреччині були заблоковані владою, щоб перекрити доступ до відео.

Два роки тому весь світ обійшов схожий відеоролик, в якому бойовики угруповання «Ісламська держава» живцем спалили взятого в полон збитого йорданського льотчика.

Поки що офіційні турецькі представники не коментують відео. Однак армійське командування підтвердило факт втрати зв’язку з двома військовослужбовцями.

Джерело: Радіо Свобода