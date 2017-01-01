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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні

    • Сьогодні, 15:24
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    Терорист був на прицілі у британських правоохоронців через можливе відношення до екстремізму

    Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні, в результаті якої загинули 4 людини, ще 40 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

    Також прем'єр-міністра країни Тереза Мей заявила, що терорист був на прицілі у британських правоохоронців через можливе відношення до екстремізму.

    Як відомо, підозрюваного в скоєнні теракту в Лондоні звуть Абу Іззадін, пише газета Independent. За даними видання, чоловік на ім'я Абу Іззадін «відбув термін у в'язниці за терористичну діяльність».

    Уже відомо, що п'ятий загиблий - сам нападник, якого застрелили поліцейські. Також ЗМІ з'ясували особу однієї з жертв - це 48-річний офіцер поліції Кейт Палмер. Серед постраждалих - школярі з Франції, також громадяни Румунії та Південній Кореї.

    22 березня невідомий влаштував стрілянину в Лондоні біля будівлі парламенту. Двох людей було вбито і як мінімум 12 - поранені.

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