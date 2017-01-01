«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні

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Лондон, 3 червня 2017 року

Це був третій напад терористів у Великобританії менш ніж за три місяці

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, здійснений ввечері 3 червня у Лондоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Загін бойовиків «Ісламської держави» здійснив вчорашню атаку в Лондоні», - йдеться в заяві, опублікованій на медіа-сторінці Amaq.

Це був третій напад терористів у Великобританії менш ніж за три місяці, додають в агентстві.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня терористи на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

У Скотленд-Ярді розповіли, що поліція здійснила близько 50 пострілів по терористах в Лондоні. Станом на вечір неділі в критичному стані знаходилася 21 людина.

Це вже третій теракт у Британії менш ніж за три місяці: подібний напад стався 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту, а 22 травня пролунав вибух під час концерту в Манчестері.

Британська влада називала виконавцями злочину радикальних ісламістів. За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд до США для громадян шести мусульманських країн.