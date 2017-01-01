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«Ісламська Держава» взяла на себе відповідальність за теракти в церквах Єгипта

Терористична організація «Ісламська Держава» взяла на себе відповідальність за обидва теракти в Єгипті — в християнських церквах міст Танта і Александрія.

Про це повідомляє AFP із посиланням на інформагентство терористів «ІД» Amaq.

«Група, яка належить до «Ісламської Держави», здійснила дві атаки на церкви в містах Танта і Александрія», — йдеться в повідомленні агентства Amaq.

Нагадаємо, сьогодні в неділю, 9 квітня, коли християни Східного та Західного обрядів відзначають Вербну неділю, в двох християнських церквах у Єгипті сталися вибухи, які загалом забрали майже 40 життів та залишили травмованими понад 100 осіб.

Першим прогримів вибух у місті Танта, що на північ від Каїра. Люди зібралися до церкви коптів на служіння до Вербної неділі, коли в перших рядах у приміщенні церкви просто біля вівтаря прогримів вибух. Папа Франциск, який має цього місяця навідатися до Єгипту, засудив цей інцидент.

Через кілька годин після вибуху в Танті новий вибух прогримів навпроти християнської церкви в місті Александрія, як повідомило Державне телебачення Єгипту, його скоїв терорист-смертник. Кількість загиблих в результаті вибуху досягла 11 осіб.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав обидва вибухи терактами, сказавши: «Цей терор спрямований проти нашої батьківщини, і проти християн, і проти мусульман».