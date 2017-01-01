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    «Ісламська держава» змушує воювати підлітків – експерт

    • Сьогодні, 15:14
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    &laquo;Ісламська держава&raquo; знищує на зайнятих нею землях усіх немусульман
    Фото: День
    «Ісламська держава» знищує на зайнятих нею землях усіх немусульман

    Терористична організація «Ісламська держава» утримує в заручниках людей

    Терористична організація «Ісламська держава» змушує воювати підлітків, утримуючи в заручниках їхніх матерів. Про це заявив директор Бюро у справах викрадених Хуссейн Алькаїді.

    «Ісламська держава» – це неймовірно жорстока організація, що знищує на зайнятих нею землях усіх немусульман, що вбиває чоловіків і захоплює в полон жінок і дітей. Якщо ми говоримо про райони проживання єзидів, усе саме так. Вони вбивають чоловіків, захоплюють жінок для продажу на невільничих ринках, а їхніх дітей відправляють у тренувальні табори», – розповів Алькаїді.

    Він наголосив, що підлітків примушують воювати проти своїх же земляків, утримуючи в заручниках їхніх матерів.

    Нагадаємо, бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» стратили 15 мирних жителів в іракському місті Мосул.

    Джерело: РБК-Україна

    Ірак Сирія полон Ісламська держава
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