«Ісламська держава» змушує воювати підлітків – експерт

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Фото: День «Ісламська держава» знищує на зайнятих нею землях усіх немусульман

Терористична організація «Ісламська держава» утримує в заручниках людей

Терористична організація «Ісламська держава» змушує воювати підлітків, утримуючи в заручниках їхніх матерів. Про це заявив директор Бюро у справах викрадених Хуссейн Алькаїді.

«Ісламська держава» – це неймовірно жорстока організація, що знищує на зайнятих нею землях усіх немусульман, що вбиває чоловіків і захоплює в полон жінок і дітей. Якщо ми говоримо про райони проживання єзидів, усе саме так. Вони вбивають чоловіків, захоплюють жінок для продажу на невільничих ринках, а їхніх дітей відправляють у тренувальні табори», – розповів Алькаїді.

Він наголосив, що підлітків примушують воювати проти своїх же земляків, утримуючи в заручниках їхніх матерів.

Нагадаємо, бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» стратили 15 мирних жителів в іракському місті Мосул.

Джерело: РБК-Україна