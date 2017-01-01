Ісландія готова надати безвіз для українців – посол

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Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров

Українці зможуть подорожувати до Ісландії без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС

Міністерство закордонних справ Ісландії підтвердило готовність країни ввести безвізовий режим з Україною після набуття чинності безвізу між Україною і ЄС.

Про це у Twitter повідомив посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров.

«Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати до цієї країни без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС», - зазначив він.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».