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    Ісландія готова надати безвіз для українців – посол

    • Сьогодні, 17:19
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    Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров
    Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров

    Українці зможуть подорожувати до Ісландії без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС

    Міністерство закордонних справ Ісландії підтвердило готовність країни ввести безвізовий режим з Україною після набуття чинності безвізу між Україною і ЄС.

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    Про це у Twitter повідомив посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров.

    «Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати до цієї країни без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС», - зазначив він.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

    Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

    Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».

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