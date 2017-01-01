Ісландія першою в світі може узаконити рівну зарплату для жінок та чоловіків

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Ісландці

Розрив у оплаті праці можуть ліквідувати до 2022 року

Уряд Ісландії планує запровадити в країні стандарти оплати праці, згідно з якими усі роботодавці зобов'язані будуть сплачувати однаковий розмір винагороди всім працівникам незалежно від їхньої статі, етнічного походження, сексуальної орієнтації та громадянства.

Про це в уряді країни заявили в Міжнародний жіночий день, повідомляє Associated Press.

Гендерний розрив у оплаті праці планують ліквідувати до 2022 року.

Згідно з планами уряду вже цього місяця на розгляд парламенту внесуть законопроект, що зобов'язує всіх роботодавців з більш ніж 25 співробітниками проходити сертифікацію, для якої вони мають довести, що пропонують рівну оплату за однакову роботу.

Таким чином, Ісландія стане першою державою світу, яка зробить таку процедуру обов'язковою як для приватних, так і державних компаній.